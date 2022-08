A Muravera in trenta mila per Maskaras, l’evento sul Carnevale tradizionale dell’Isola

Un successo senza precedenti. L’assessore Plaisant: “Edizione da record”. Marongiu: “Un plauso alla comunità di questo centro”

Di: Redazione Sardegna Live

La 17^ edizione di Maskaras, l’evento sul carnevale tradizionale dell’Isola organizzato dal Comune di Muravera che quest’anno si è avvalso della collaborazione di Sardegna Live, è stato “un successo oltre le aspettative”. Poco meno di trentamila persone hanno letteralmente invaso la splendida località di mare della costa sud-est della Sardegna per ammirare le maschere tradizionali e per lasciarsi coinvolgere da uno spettacolo che affascina, incuriosisce e travolge.

“È stata un’edizione da record - hanno commentato la vice sindaca Cristiana Sogliano e l’assessore comunale al Turismo Matteo Plaisant (foto in basso) -. Per la prima volta, dopo aver percorso via Roma, i protagonisti si sono esibiti anche sul palco accolti da un’ondata di emozioni trasmesse dal numeroso pubblico presente. E sempre per la prima volta, lo spettacolo è continuato con i canti e balli della tradizione. Siamo davvero molto contenti del successo ottenuto, senza precedenti”.

“Un evento che travolge, affascina, suggestiva, conquista, incanta – ha detto il presentatore Giuliano Marongiu -. L’estate della rinascita e della ripartenza ha toccato, a Muravera, una delle punte più alte. I Carnevali della Sardegna, la musica e i balli, il popolo destrante: un plauso alla comunità di questa località che ha saputo accogliere e far star bene le persone e all’amministrazione comunale, che dopo il successo della Sagra degli agrumi ha fatto centro anche in questa sua ‘prima volta’ con Maskaras”.

Presenti a questa 17^ edizione il gruppo Folk Muraverese, i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada dell'associazione Atzeni, i Boes e Merdules di Ottana, Is Sonaggiaos di Ortueri, i Tumbarinos di Gavoi, l’Associazione Culturale Mamutzones de Samugheo, Urthos e Buttudos di Fonni e Sos Corriolos di Neoneli. A far ballare i presenti è stato il gruppo dei Dilliriana, composto da Silvano Fadda all’organetto, Roberto Tangianu alle launeddas, Carlo Crisponi e Gianluca Fadda voce, Giovanni Demelas alla tastiera.