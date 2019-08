Asmed e Fabritia D’Intino per il secondo appuntamento del “Festival della Danza d’autore – Corpi in movimento”

L’appuntamento è per mercoledì 28 agosto dalle 21.00

Di: Antonio Caria, fotografia credit Emanuele Bencivenga

Doppio appuntamento a Sennori per il “Festival della Danza d’autore – Corpi in movimento”. Mercoledì 28 agosto alle 21.00, all’anfiteatro del Centro Culturale, la compagnia Asmed Balletto di Sardegna presenterà “Mea Madre” in coproduzione con Danzeventi mentre alle 21.30, Frabritia D’Intino proporrà “Wannabe”.

Il primo è uno studio coreografico che indaga il concetto di spazio che vedrà protagonisti la danzatrice Silvia Baldini e lo strumentista Marco Caredda (elettronica e violoncello.

Il secondo nasce da una collaborazione tra la coreografa Fabritia D’Intino ed il musicista Federico Scettri.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Danzeventi con il sostegno del Comune di Sennori e il patrocinio del Comune di Sassari, della Fondazione di Sardegna, Mibact e Ras.