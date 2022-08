Fiamme in Sardegna: roghi minacciano abitazioni a Ittireddu e Capoterra

In volo Canadair e Superpuma. Fiamme anche a Sanluri dove sono intervenuti i mezzi aerei di Aeronautica ed Esercito

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata odierna in Sardegna si contano 14 incendi, per otto dei quali si è reso necessario lo spegnimento con l'aiuto dei mezzi aerei, anche della flotta nazionale. Il rogo principale è stato quello a Ittireddu, in località "Pala De Chimonte" che ha lambito il centro abitato danneggiando il tetto di un'abitazione.

Necessaria l'evacuazione dalle abitazioni di trenta abitanti alcune, che tuttavia hanno già fatto rientro nelle rispettive case. Sul posto, oltre alla squadre a terra del Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e volontari stanno ancora operando tre elicotteri e un Canadair, mentre nel pomeriggio erano intervenuti anche il Super Puma e un altro Canadair. Complessivamente sono andati in fumo 10 ettari di macchia mediterranea e alberata.

Fiamme che hanno minacciato anche alcune abitazioni di Capoterra , in località "Podere San Giuseppe". Per spegnere il rogo, che è stato dichiarato d'interfaccia, sono intervenuti due elicotteri della flotta regionale. Altri fronti di fuoco ad Assemini, Ittiri, Alà dei Sardi, Bonarcado e Sardara. Su quest'ultimo si sono alzati in volo, oltre a tre elicotteri e al Super Puma, anche l'elicottero A500 dell'Aeronautica Militare e LIMA 04 dell'Esercito.