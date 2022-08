A Muravera la 17^ edizione del Carnevale tradizionale dell'Isola

"Maskaras", sfilata delle maschere, balli e canti

Di: Redazione Sardegna Live

È l’evento di spicco dell’estate muraverese, un appuntamento irrinunciabile per chi sceglie per le sue vacanze la splendida località di mare della costa sud-est, una manifestazione che unisce la Sardegna fortemente legata alle sue radici. Domani sera, martedì 9 agosto, andrà in scena la 17^ edizione di “Maskaras - Carnevale tradizionale dell'Isola”, organizzata dal Comune di Muravera.

La sfilata partirà alle ore 22, quando via Roma sarà animata dal gruppo Folk Muraverese, dai Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, dall'associazione Atzeni, Boes e Merdules di Ottana, Is Sonaggiaos di Ortueri, Tumbarinos di Gavoi, Associazione Culturale Mamutzones de Samugheo, Urthos e Buttudos di Fonni e da Sos Corriolos di Neoneli.

La grande novità di questa edizione? “La sfilata terminerà in Piazza Europa dove ci ritroveremo tutti per godere dello spettacolo di balli e canti della tradizione con il gruppo dei Dilliriana”, spiega a Sardegna Live l’assessore comunale al TurismoMatteo Plaisant.

“Maskaras – continua Plaisant - è un evento che ogni anno richiama numerosissime persone, in particolare i turisti che arrivano da tutte le località turistiche del sud Sardegna. È una manifestazione in chiave turistica pensata 17 anni fa dall’attuale sindaco Salvatore Piu, con l’obiettivo di promuovere e far conoscere riti, miti e leggende dell’affascinante carnevale della nostra Isola”.

Sarà Giuliano Marongiu a guidare il pubblico presente in piazza. Mentre ad allietare la serata saranno Silvano Fadda organetto e fisarmonica, Roberto Tangianu launeddas, Carlo Crisponi e Gianluca Fadda voce, Giovanni Demelas tastiera.