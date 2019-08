Ponte di Oloè. Anci Sardegna a sostegno del Comune di Oliena

Il Presidente Emiliano Deiana: “Procedere al finanziamento dell’opera e all’inizio dei lavori”

Di: Antonio Caria

“Anci Sardegna sostiene la battaglia del Comune di Oliena e delle comunità che dal 2013 sono state private di una fondamentale via di collegamento”.

Lo rimarca in un comunicato il presidente Emiliano Deiana che aggiunge: “È inammissibile che in quasi sei anni non si siano sbloccate le procedure per procedere alla realizzazione delle opere e riaprire un collegamento fondamentale per l’economia delle aree interne”.

“Anci Sardegna – conclude Deiana – ha già espresso al sindaco di Oliena tutto il sostegno dell’associazione affinché si sblocchino presto le procedure e si proceda al finanziamento dell’opera e all’inizio dei lavori”.