Abbandono dei rifiuti. Ivan Mameli pubblica la foto: “Caddozzu”

Il Sindaco di Bari Sardo: “Triplicheremo la disposizione delle fototrappole”

Di: Antonio Caria

Anche un pizzico d’ironia per commentare la grave piaga dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti sulle strade. È il caso del Sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli che, questa mattina ha pubblicato la foto di una persona intenta a lasciare dei rifiuti sul ciglio della strada.

Da qui il suo post: “Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. In italiano si dice Incivile, in inglese si dice uncivilized, in sardo è abbastanza usuale il termine Alligargiu/caddozzu".

“Per la cronaca – aggiunge Mameli – questo è l'unico che non siamo riusciti a beccare poiché irriconoscibile (a dire che siete anche tutelati dalla cosiddetta Privacy)”.

“Per tutti gli altri del selfie vi arriverà una simpaticissima cartolina verde firmata Bari Sardo. Unica cosa: stiamo triplicando la disposizione delle fototrappole. Forse è arrivato il momento di smetterla e civilizzarsi. Rispetta la natura e tutto ciò che la circonda”, ha concluso.