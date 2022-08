Nuoro. Medici Usca nei paesi senza medico di base

Saiu (Lega): “Le aziende sanitarie iniziano ad applicare i provvedimenti votati dal Consiglio regionale”

Di: Redazione Sardegna Live

“La Asl di Nuoro mette in campo gli strumenti che il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità per tamponare l’emergenza sanitaria nei paesi senza medico di base: è un primo passo in attesa di una soluzione definitiva, che mi auguro arrivi al più presto, grazie alle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Consiglio regionale per i medici che sceglieranno di prestare servizio nelle sedi disagiate e disagiatissime”. Lo ha reso noto il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Pierluigi Saiu.

“Il 30 giugno scorso il Consiglio regionale ha approvato una legge, di cui sono stato primo firmatario e relatore, che contiene una norma che consente di utilizzare i medici USCA per la copertura di guardie mediche e guardie turistiche. Questa disposizione è nata dal confronto con i sindaci del Nuorese – ha spiegato Saiu - che in due diversi incontri, con l’assessore alla Sanità e con il direttore generale della ASL, hanno rappresentato l’esigenza di garantire anche con provvedimenti d’emergenza almeno la possibilità di avere prescrizioni di medicinali o esami. La decisione del Consiglio regionale, assunta all’unanimità, va quindi nella direzione di ottimizzare l’utilizzo del personale medico. Il vero problema della sanità, in Sardegna e nel resto della penisola, è infatti la mancanza di medici. Paghiamo oggi – ha sottolineato il capogruppo della Lega - gli errori di chi ha governato la sanità negli ultimi vent’anni e che ha la responsabilità di una programmazione che ci consegna drammatici vuoti di organico”.

Pierluigi Saiu ha poi proseguito: “La Asl di Nuoro, come altre aziende sanitarie, ha quindi predisposto un piano per l’utilizzo dei medici Usca a copertura delle sedi scoperte di guardia medica e guardia turistica grazie a questa norma del consiglio regionale. Sempre in materia di assistenza di base, - ha ricordato il consigliere regionale della Lega - la scorsa settimana è stato sottoscritto l’accordo tra l’assessorato alla Sanità e le organizzazioni sindacali per la definizione dei criteri per l’individuazione delle sedi disagiate e disagiatissime per i medici di base e pediatri di libera scelta. I medici che sceglieranno quelle sedi – ha ricordato - avranno diritto a un incentivo economico. Si tratta di uno strumento pensato per coprire sedi che rimangono vuote per mancanza di manifestazione d’interesse e per garantire, attraverso appunto l’incentivo economico, un appeal superiore. Un accordo che è stato possibile grazie allo stanziamento da parte del Consiglio regionale con la legge di stabilità, attraverso un emendamento di cui sono stato primo firmatario. Pur nelle grandi difficoltà del sistema sanitario regionale – ha concluso Saiu - queste due norme, approvate all’unanimità e già operative, vanno nella direzione di affrontare i problemi di oggi, frutto degli errori del passato”.