La donazione del sangue spiegata ai bimbi, un incontro speciale organizzato dalla sezione Avis di Sorso

La presidentessa Maria Lucia Sias: “Ci vorrebbero più eventi con i bambini perché sono costruttivi e riempiono il cuore di gioia”

Di: Alessandra Leo

La donazione del sangue, importante gesto di generosità e amore verso il prossimo, spiegata ai bambini in vacanza presso il villaggio Eden Beach di Sorso.

È stata una brillante idea della sezione Avis di Sorso capitanata dalla presidentessa Maria Lucia Sias, e realizzata con il prezioso supporto del team medico e degli organizzatori degli eventi del villaggio. Presente anche il presidente dell’Avis provinciale di Sassari Antonio Dettori.

I piccoli hanno potuto così trascorrere un pomeriggio estivo diverso unendo l’utile al dilettevole. La dottoressa Ponziani, medico volontario dell’Avis, e la dottoressa Derosas, infermiera, hanno spiegato, attraverso parole che i bimbi potessero comprendere, tutti i motivi per cui è importante donare il sangue.

“Un incontro bellissimo con bambini di varie fasce d’età, che hanno fatto domande molto incisive e promotrici di discussioni interessanti e costruttive” racconta ai microfoni di Sardegna Live Maria Lucia Sias. “Si dovrebbero fare tanti altri incontri con i bambini perché oltre che costruttivi, riempiono il cuore di gioia e danno tante soddisfazioni”.

Ai piccoli sono stati rilasciati dei libretti in cui è spiegata, sempre a misura di bambino, la donazione del sangue in ogni sua fase, con disegni e didascalie molto chiare in modo che possano imparare loro stessi e che ne parlino anche in famiglia, con i genitori, e con gli amichetti.

In un momento storico difficoltoso per la sanità in generale, la carenza di sangue rappresenta un’emergenza da non sottovalutare ed è per questo fondamentale condividere l’importante messaggio su quanto anche una sola donazione possa davvero cambiare la vita di qualcuno.