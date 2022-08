Sassari. Incendio a Truncu Reale, proseguono le operazioni di spegnimento

Terribile rogo divampato all'interno dello stabilimento della Gesam, la struttura dedicata alla raccolta dei rifiuti, soprattutto plastica, che è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Di: Redazione Sardegna Live

Sono proseguite tutta la notte (vedi video in basso) le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato ieri a Truncu Reale all'interno dello stabilimento della Gesam, la struttura dedicata alla raccolta dei rifiuti, soprattutto plastica, che è stato completamente avvolto dalle fiamme. Situazione in miglioramento all'alba, ma incendio all'esterno è ancora attivo.

Decine di uomini in campo tra Vigili del fuoco, Corpo forestale e Protezione civile. Sul posto anche mezzi speciali provenienti dall'aeroporto di Alghero. Presente anche una squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) a supporto del personale e i tecnici dell'Arpas per valutare le azioni da intraprendere rispetto al rischio diossina, che si è sprigionata nell'aria a causa della combustione dei rifiuti.

Ieri sera il sindaco di Sassari, Nanni Campus, ha firmato un'ordinanza per ordinare ai cittadini di “limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludica sportiva” e di “mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti”. Le disposizioni sono valide “in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti aereodispersi, e comunque per un periodo non superiore a 24 ore, in virtù del principio di precauzione, per i residenti nelle località di Bancali, Ottava, San Giovanni, Li punti e Sassari città, per un raggio di circa 6 chilometri dal luogo dell'incendio e comunque limitatamente al territorio di Sassari”.