Oggi in Sardegna 18 incendi

Per 5 roghi sono stati utilizzati, oltre quelli di terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi in Sardegna 18 incendi, per 5 dei quali sono stati utilizzati, oltre quelli di terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale.

Uno è scoppiato nel Comune di San Vero Milis in località “ Perda Martigiana", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano coadiuvato dalla squdra GAUF del Servizio territoriale del CFVA di Oristano e dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Massama e 1 squadra dei VVF di Oristano . L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:40 circa.

Un altro incendio è quello nel Comune di Sassari in località “S. Agostino-Truncu Reale” (LEGGI L’ARTICOLO) che ha interessato un capannone industriale con materie plastiche; l'evento è stato dichiarato di interfaccia e gestito dal ROS dei Vigili del fuoco. I mezzi dell'antincendio regionale sono intervenuti per impedire che le fiamme si espandessero alle circostanti aree rurali. Sono intervenuti il personale della Stazione del Corpo Forestale di Sassari, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Bosa e Anela unitamente alla squadra di intervento giunto a bordo del Superpuma giunto dalla base CFVA di Fenosu. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sassari, 1 squadra della Compagnia barracellare di Sassari, 2 squadre dei VVF di Sassari e Porto Torres e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Sassari. Le operazioni di spegnimento di competenza del CFVA, si sono concluse alle ore 17:40 circa, mentre quelle di competenza del CNVVF sono ancora in corso.

Un altro incendio nel Comune di Siurgus Donigala località “Palas Minadroxiu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbi, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalea basi del CFVA di Villasalto, Sorgono e San Cosimo. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Senorbì e 2 squadre di volontari delle associazioni di Siurgus Donigala e Goni. L’incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari di sughereta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 19 circa.

Un ulteriore rogo nel Comune di Monti località “R. Cafone”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Monti, coadiuvato dalla squadra GAUF del Servizio territoriale del CFVA di Tempio e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Alà dei Sardi e Farcana , quest'ultimi successivamente dirottati sull'incendio di Calangianus. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas, 1 squadra di barracelli , 1 squadra dei VVF e 2 squadre di volontari . L’incendio ha percorso una superficie di circa -2 ettari di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:30.

Dalle ore 16:40 circa è in corso un incendio nel Comune di Calangianus località “Ea Bona”; lo spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri proveniente dalla base del CFVA Limbara e dagli elicotteri delle basi CFVA di Farcana, Anela, Alà dei Sardi e dal personale a bordo del Superpuma provenienti dagli incendi di Sassari e Monti. Sull'incendio stanno intervenendo i anche due Canadair provenienti da Olbia e Ciampino. Al momento numerose squadre a terra appartenenti a tutte le componenti dell'apparato antincendio sono all'opera per il contenimento delle fiamme. L’evento sta interessando una significativa estensione di superficie boscata (sugherete) di ingente valore ambientale. Le operazioni sono tutt'ora in corso. Si allegano due immagini relative all'evento.