L’incendio nella macelleria “da Stefano e Ignazia “ a Mirrionis è doloso: ecco cosa hanno scoperto i Carabinieri

Sul posto i militari dell’Arma

Di: Alessandro Congia

Alle prime ore del mattino i carabinieri della stazione di Sant’Avendrace della compagnia di Cagliari sono intervenuti a seguito di segnalazione da parte della locale centrale operativa in via Trincea dei Razzi, dove era stato segnalato un incendio sviluppatosi poco prima.

L’esercizio commerciale “da Stefano e Ignazia”, gestito da due conviventi cagliaritani entrambi classe 1975, infatti, intorno alle cinque di stamane era stato dato alle fiamme da soggetti in corso di identificazione da parte dei carabinieri, che dopo aver forzato la saracinesca di ingresso, avrebbero versato del liquido, verosimilmente benzina, all’interno della macelleria per poi scatenare un incendio che ha causato la distruzione di tutti gli arredi e le attrezzature interne del locale.

Unitamente ai militari operanti, la centrale operativa del comando provinciale dei Carabinieri ha richiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco. L’incendio è stato gestito, non risulta alcun ferito ed è in corso l’attività di sopralluogo da parte dei carabinieri che al momento hanno rinvenuto una tanica contenente del liquido infiammabile, subito sottoposta a sequestro. I danni sono in corso di quantificazione. Proseguono le indagini.