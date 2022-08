Covid. Casi ancora in calo ma altri 7 morti in Sardegna

Continua a diminuire anche il numero dei ricoverati

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo calo dei contagi in Sardegna, con 848 ulteriori casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore, di cui 753 diagnosticati da antigenico. Sette i morti segnalati nell’ultimo bollettino.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.550 tamponi per un tasso di positività del 18,6%. Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 11, mentre quelli in area medica sono 163 (- 5); 24.968 i casi di isolamento domiciliare (- 1.682). Le vittime sono tre donne di 71, 76 e 84 anni, quattro uomini di 61, 64, 78 e 88, residenti nella provincia di Sassari.