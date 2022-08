Cagliari. Turista in difficoltà in mare soccorso a Cala Fighera

Stava nuotando e non riusciva più a tornare a riva. Intervento degli agenti del Nucleo Nautico della polizia locale

Di: Redazione Sardegna Live

Un turista lituano è stato soccorso in mare questa mattina dagli agenti del Nucleo Nautico della Polizia Locale di Cagliari. L'uomo stava nuotando nelle acque antistanti Cala Fighera quando ha iniziato ad avere dei problemi, senza riuscire più a tornare a riva.

Gli agenti del Nucleo Nautico si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno soccorso il turista. Uno di loro si è tuffato in acqua per aiutarlo e l'uomo è stato portato a bordo e poi accompagnato nella propria imbarcazione. Per lui nessun problema, ma solo tanta paura.