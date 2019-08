Fiamme in una macelleria a Is Mirrionis, sul posto i Vigili del Fuoco

Le squadre del 115 hanno operato intorno alle 5 del mattino

Di: Alessandro Congia

La sala operativa 115 dei Vigili del fuoco di Cagliari, intorno alle 5, ha ricevuto la richiesta di soccorso per una incendio di una macelleria in via Trincea dei Razzi a Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis. Sul posto sono intervenute una squadra di pronto intervento VVF dal distaccamento porto di Cagliari con Aps (Auto Pompa Serbatoio).

All'arrivo gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a spegnere le fiamme. Sta operando anche il personale del Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale dal Comando Vigili del fuoco di Cagliari per appurare se si sia trattato di un rogo doloso o accidentale.