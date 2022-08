Cagliari. Arrestato pusher con pasticche di Lyrica, la nuova droga in voga tra i giovani

Il Pregabalin (nome commerciale Lyrica) è usato negli adulti per il trattamento di alcune forme di epilessia, nel trattamento del dolore neuropatico centrale e periferico e del disturbo d’ansia generalizzato

Di: Redazione Sardegna Live - Foto d'archivio

Ieri mattina, intorno alle 9:15, a Cagliari, al termine di alcuni accertamenti, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne marocchino residente a Decimoputzu, di fatto senza fissa dimora, già gravato da precedenti denunce.

I militari, come da loro spiegato, qualche ora prima, alle 5:15 circa, sono intervenuti, su segnalazione all’interno di un esercizio commerciale in Via Sant’Eulalia e hanno sorpreso il ragazzo in possesso di 0,51 grammi di lyrica, 13,50 grammi di marijuana e 0,37 grammi di hashish, nonché della somma contante di 20 euro. Le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta, in attesa dell’udienza di convalida.

Il Pregabalin (nome commerciale Lyrica), usato negli adulti per il trattamento di alcune forme di epilessia, nel trattamento del dolore neuropatico centrale e periferico e del disturbo d’ansia generalizzato, è una nuova droga molto in voga tra i giovani.