Il marchio Nuvola è identitario e legittimo. Vittoria per l'algherese Alessio Mura

È quanto ha sentenziato l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, respingendo l’opposizione presentata dalla società Antimo Caputo di Napoli

Di: Redazione Sardegna Live

Il marchio “Nuvola”, ideato dal versatile pasticcere algherese Alessio Mura per contraddistinguere la frittella ad alta digeribilità che lo stesso aveva creato negli anni scorsi, è identitario quindi pienamente legittimo.

È quanto ha sentenziato, con decisione dello scorso 7 aprile ormai divenuta definitiva, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, respingendo l’opposizione presentata dalla società Antimo Caputo di Napoli in relazione alla presunta confondibilità del marchio medesimo con il nome commerciale di una delle farine della propria linea produttiva.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Mario Tocci che ha difeso le ragioni di Alessio Mura nel delicato e complesso procedimento oppositivo regolato dal Codice della Proprietà Industriale. “Abbiamo fatto leva” – ha dichiarato il legale, peraltro autorevole docente universitario di diritto amministrativo e noto ad Alghero per essere stato di recente eletto nella consulta dell’ente di gestione del Parco Regionale di Porto Conte – “su elementi come natura, destinazione e metodo d’utilizzo dei prodotti contrapposti”.

“Eravamo sicuri” – ha aggiunto il prof. Tocci – “dell’accurato lavoro di analisi e studio condotto da Alessio Mura prima dell’ideazione di un marchio ormai entrato a far parte dell’immaginario collettivo degli Algheresi e dei numerosi turisti che affollano la pasticceria Royal di via XX settembre nella città del corallo per gustare la deliziosa frittella Nuvola”. Per Alessio Mura è comunque un punto di partenza, considerati i numerosi ulteriori progetti in via di sviluppo.