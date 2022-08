Incendi a Suni e Assemini, elicotteri in volo

I mezzi aerei sono decollati dalle basi di Pula e Bosa

Di: Redazione Sardegna Live

Squadre a terra e mezzi aerei impegnati a Suni e Assemini da qualche ora per spegnere dei roghi divampati tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

Ad Assemini sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base operativa di Pula per un incendio scoppiato in località Truncu Is Follus. Sul posto, coordina le operazioni il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Capoterra.

A Suni, invece, le fiamme stanno interessando dei terreni in località Nuraghe Salisarda e sul posto è intervenuto un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa. Coordina le operazioni il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bosa .