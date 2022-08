Covid. Frenano i contagi in Sardegna ma undici decessi nell’ultimo bollettino

In calo anche ricoverati e persone in quarantena

Di: Redazione Sardegna Live

Altri undici decessi in Sardegna dove si registra, però, un calo dei contagi per Covid. Sono, infatti, 963 i nuovi casi di positività (di cui 878 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4714 tamponi con il tasso di positività che passa dal 22,7% al.20,4%

Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (quattro in meno) e in area medica, che sono 168 (uno in meno), così come quello dei casi di isolamento domiciliare (26650, -1495).

Nel dettaglio gli 11 morti sono: quattro donne, due di 89, 94 e 96 anni e un uomo di 69, residenti nella provincia di Sassari; due donne di 86 e 94 anni e tre uomini di 75, 92 e 93, residenti nella provincia di Oristano; un uomo di 93 residente nella provincia di Nuoro.