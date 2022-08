Michelle Hunziker in visita al pozzo di Santa Cristina

Ieri visita a sorpresa con il compagno Giovanni Angiolini

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono le vacanze in Sardegna della conduttrice tv Michelle Hunziker con il nuovo compagno, il chirurgo Giovanni Angiolini. Ieri la coppia, in compagnia di alcuni amici, ha visitato il Santuario nuragico di Santa Cristina, a Paulilatino.

A fare da guida è stato il giovane archeologo Mauro Mariani, che ha raccontato la storia del pozzo in particolare, un luogo sacro costruito nel 1000 a.C. circa dalle genti nuragiche e legato al culto della Madre Terra. La Hunziker ha espresso stupore, mostrandosi particolarmente incuriosita, e si è intrattenuta a lungo per scattare alcune foto e realizzare video poi pubblicati sui social.

“Quando astrologia e spiritualità s’incontrano in un’esperienza meravigliosa… 5000 anni fa ne sapevano molto più di noi” ha scritto in una delle Stories pubblicate su Instagram, facendosi inoltre fotografare in cima alla scalinata.