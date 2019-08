Market dello spaccio di droga ‘protetto’ da cane da guardia e telecamere: nei guai un pusher 20enne

Operazione antidroga della Polizia di Stato, un arresto dei “Falchi” della Squadra Mobile, coordinata dal dirigente Roberto Pititto

Di: Alessandro Congia

Nella serata di ieri, nell’ambito di mirati servizi antidroga svolti in provincia, personale del gruppo “Falchi” ha proceduto all’arresto di Michael Porru, nato a Cagliari, classe 1999, pregiudicato.

Già da diversi giorni gli agenti della Polizia di Stato in forza di pregressi servizi di osservazione avevano notato un andirivieni di presumibili acquirenti di stupefacente nei pressi dell’abitazione del Porru, a Selargius.

Nella tarda serata di ieri gli investigatori hanno dovuto organizzare un servizio di appostamento ed attendere che lo spacciatore uscisse di casa; presso l’abitazione, infatti, era installata una telecamera e vi era anche un cane da guardia di grossa taglia, misure chiaramente poste in essere per prevenire “spiacevoli” visite, compresa quella della Polizia.

Gli operatori, una volta bloccato il giovane, hanno quindi proceduto ad una accurata perquisizione il quale esito ha pienamente confermato i sospetti degli investigatori.

Sono state infatti rinvenute e sequestrate 4 bustine contenenti marijuana per un peso di 13,00 grammi; altre 9 bustine contenenti marijuana, per un peso lordo complessivo di 32,85 grammi; 2 bustine contenenti hashish per un peso lordo complessivo di 15,70 grammi; altre 10 bustine contenenti hashish per un peso lordo complessivo di 62,10 grammi; la somma di euro 205; varie bustine per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

Il pregiudicato, dopo le formalità di rito, su disposizione del pm. di turno, dott. Enrico Lussu, è stato accompagnato, nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Cagliari, per essere giudicato con rito direttissimo.