Incendio nella pineta Salvatore Pala. Il Sindaco Angelo Sini: “La Regione dia piene gambe a Forestas”

Il primo cittadino: “Dare le giuste mansioni e garantire il turn over agli operai”

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi, un incendio ha interessato la pineta Salvatore Pala, a Pattada. Le fiamme sono state prontamente domante grazie all’intervento di Forestas, dei volontari e dei barracelli di Pattada, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile e al Cfva.

Una situazione che ha nuovamente richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla questione di dare più linfa all’Agenzia Forestas. Stavolta l’appello arriva proprio dal Sindaco del paese del Monte Acuto, Angelo Sini.

“Sarebbe urgente – dichiara il primo cittadino – che la Regione desse piene gambe all’agenzia Forestas arrivando alla tanta agognata regionalizzazione dei dipendenti, dando le giuste mansioni e livelli agli operai che operano all’interno dei cantieri e garantendo il turn over degli operai provvedendo al necessario ricambio generazionale”.

Per garantire la manutenzione della pineta era stata stilata una convenzione tra la stessa Forestas e il Comune di Pattada, valida per il triennio 2016-2019.

Grazie a quest’ accordo, il comune garantisce a Forestas il rimborso spese legato a riparazioni, materiale di consumo e quanto utilizzato nel cantiere fino ad un massimo di 20mila euro all’anno.

“Nessun euro viene versato dal comune all’agenzia Forestas – ha aggiunto Sini -. In questi tre anni l’agenzia ha garantito le fasce parafuoco, la pulizia del boschetto e il taglio delle piante ormai secche presenti da decenni nel boschetto, che rappresentavano un pericolo per tutti. Queste operazioni Forestas le ha svolte gratuitamente (al netto delle spese per il materiale utilizzato nelle operazioni descritte) pertanto mi sento in dovere di ringraziare l’agenzia per quanto ha fatto in questi anni”.