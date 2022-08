Scontro tra moto e auto sulla statale 126, grave un 30enne

Incidente all'altezza di San Giovanni Suergiu

Di: Redazione Sardegna Live

Un motociclista di circa 30 anni è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale in codice rosso a causa delle ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a San Giovanni Suergiu.

Il 30enne stava percorrendo la statale 126 in sella alla sua moto quando, per cause non accertate, è andato a schiantarsi contro un'auto. Il conducente della macchina si è fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Carbonia e un'ambulanza del 118.

Viste le gravi condizioni in cui versava il centauro è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale Brotzu dove si trova adesso ricoverato. I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.