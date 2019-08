Temporali in Sardegna. Emanato un avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico in Logudoro e Gallura

La validità sarà da oggi alle 17.00 sino alle 13.59 di domani 23 agosto

Di: Antonio Caria

La Direzione generale della Protezione Civile della Sardegna ha emanato un avviso di criticità ordinaria (codice giallo), per rischio idrogeologico per temporali, valido per Logudoro e Gallura.

L'avviso sarà valido dalle 17.00 di oggi sino alle 13.59 di domani 23 agosto.