Ritorna a Uri la Sagra dedicata al carciofo. “Vi aspettiamo il 5 e 6 agosto con un menù ricchissimo”

Il sindaco: “Buon cibo e cultura. Un’occasione per conoscere il nostro territorio”

Di: Redazione Sardegna Live

Venerdì 5 e sabato 6 agosto ritorna a Uri la grande festa dedicata al carciofo. La dodicesima Sagra Estiva è organizzata come ogni anno dalla Pro Loco, sostenuta dal Comune di Uri, la Regione Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude&Trigu.

Durante le due serate verranno proposti diversi piatti a base di carciofo, nella sua completa varietà. “Un menù ricchissimo – sottolinea la presidente della Pro loco Antonietta Capozzoli – Agnello, lasagne, ravioli con i carciofi e tante altre prelibatezze in una due giorni all’insegna del buon cibo, della spensieratezza e del divertimento per grandi e piccoli”.

Ricco il programma messo in campo: previsto un incontro tematico che racconterà l’importanza della coltura locale e di come la salvaguardia delle DOP garantisca le coltivazioni regionali, la grande musica con il concerto dei Tazenda in piazza della Libertà, balli tradizionali e giochi per bambini.

Ma la Sagra “non punta esclusivamente ad un'offerta enogastronomica - afferma il sindaco Matteo Emanuele Dettori -, ma anche ad un'offerta culturale -. Chi verrà a Uri potrà scoprire le bellezze del nostro territorio. I visitatori potranno ammirare, ad esempio, il complesso nuragico di Santa Caterina, su mulinu de sa farina, sa funtana manna, l’antico lavatoio, Casa Diaz-Delogu: un vero gioiello in stile liberty. Insomma, i luoghi che rappresentano il nostro piccolo e accogliente paese".