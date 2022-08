Alghero. Mancato rispetto della distanza minima dalla costa: oltre 5mila euro di sanzioni

Controlli della Guardia Costiera contro i diportisti che si avvicinano troppo alla costa e che navigano in acque interdette.

Di: Redazione Sardegna Live

Continua l’attività dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, sotto il coordinamento del Direttore Marittimo della Sardegna settentrionale C.V. (CP) Giovanni Canu, finalizzata a garantire la sicurezza dei bagnanti nell’ambito dell’operazione denominata “Mare Sicuro 2022” disposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

In particolare, i militari a bordo dei battelli della Guardia Costiera di Alghero hanno elevato sanzioni amministrative per un ammontare totale di circa 5.160 euro nei confronti di diportisti per il mancato rispetto della distanza minima dalla costa e per la navigazione o la sosta in acque interdette. I controlli svolti dal personale hanno interessato anche l’area di giurisdizione a terra e hanno permesso, inoltre, di elevare una sanzione amministrativa di euro 1.032 per il mancato posizionamento dei gavitelli di colore rosso/arancione indicanti il limite della zona di mare riservata alla balneazione.

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Tenente di Vascello Giuseppe Tomai, nell’invitare i fruitori del mare alla massima prudenza e al rispetto dei limiti di navigazione, sottolinea che le attività di controllo proseguiranno al fine di assicurare il rispetto della vigente ordinanza di sicurezza balneare.