Olbia. Malore per l’ex fedelissimo di Putin: resta ricoverato in ospedale

Intanto, è stato sentito dal procuratore di Tempio

Di: Redazione Sardegna Live

Il procuratore di Tempio Gregorio Capasso ha sentito l'oligarca russo Anatolij Chubais, ex fedelissimo di Putin diventato ora un suo dissidente, ricoverato al Mater Olbia dopo un malore che sembrava avergli inspiegabilmente immobilizzato gambe e braccia.

Le sue condizioni, infatti, sarebbero migliorate e potrebbe essere stato colto dai sintomi di una malattia neurologica pregressa, ma la Procura vuole comunque fare chiarezza. È quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna che parla di una fase preliminare dell'inchiesta. Si è comunque in attesa delle analisi che dovrebbero spiegare cosa è successo all'oligarca russo che stava trascorrendo le vacanze con la moglie in un resort in Costa Smeralda.