San Sperate. Stacca sedile del pullman e lo lancia sulla 131: denunciato un 15enne

Individuato dai carabinieri grazie a telecamere presenti sul mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

Ha divelto il sedile di un bus dell'Arst e lo ha lanciato fuori dal finestrino del mezzo in corsa. È accaduto alle 16:30 del 25 giugno scorso lungo la statale 131 all'altezza San Sperate. I carabinieri adesso hanno dato un nome e un volto all'autore del danneggiamento grazie alla visione dei filmati delle telecamere che si trovano sul mezzo pubblico.

Denunciato alla Procura del Tribunale per i minorenni, uno studente 15enne di Monastir. Con il suo gesto oltre ad aver danneggiato il pullman dell'Arst ha messo in pericolo gli automobilisti che transitavano in quel momento lungo la "Carlo Felice", all'altezza del chilometro 16.