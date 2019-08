Piromani arrestati dai Carabinieri a San Michele, ecco chi sono

L’Aliquota Radiomobile sul posto, i due sono stati ammanettati

Di: Alessandro Congia

Dopo i molti accertamenti e le indagini compiute a seguito dei svariati episodi di danneggiamento di veicoli a seguito di incendi, durante la notte appena trascorsa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, coordinati dal Capitano Stefano Martorana, nel corso di un servizio perlustrativo nei pressi di via Premuda, hanno sorpreso due giovani pregiudicati cagliaritani nell’atto di dare alle fiamme un cassonetto dei rifiuti, attraverso il quale poi incendiare svariate automobili parcheggiate nelle sue immediate vicinanze. Immediatamente i militari, immobilizzati i due malviventi che tentavano di darsi alla fuga, li ammanettavano arrestandoli per danneggiamento seguito da incendio.

Gli arresti

I due giovani, che al momento del fermo riportavano evidenti segni della combustione, rispettivamente Aldo Sanna classe 1993 e Marco Brancaccio, classe1996, entrambi residenti a Cagliari, avevano poco prima spostato all’interno di un parcheggio condominiale sito in via Premuda un cassonetto della spazzatura, dandolo subito dopo alle fiamme.

Nella circostanza, venivano completamente danneggiati dall’incendio tre veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze del cassonetto. I due giovani venivano subito tradotti presso gli uffici del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari per poi essere trasferiti presso il locale tribunale al fine di essere sottoposti al rito direttissimo.