Controlli in attività e locali Costa Smeralda: multe per 10mila euro

Mancate licenze e autorizzazioni, musica oltre orario: ecco tutte le sanzioni contestate dagli agenti

Di: Redazione Sardegna Live

Numerosi in questo periodo della stagione i controlli della polizia amministrativa del Commissariato di Porto Cervo su attività ricettive, esercizi pubblici, commerciali e locali di intrattenimento.

Gli agenti hanno contestato sanzioni per musica oltre l'orario consentito e senza autorizzazione in locali notturni della Costa Smeralda, attività di noleggio con conducente senza licenza e con la somministrazione di alimenti in viaggio senza autorizzazione e due gioiellerie che operavano, anche queste, senza licenza.

In particolare le verifiche si sono concentrate nelle località turistiche del comune di Arzachena, attraverso un'attenta mappatura delle strutture ricettive. I controlli hanno portato a elevare multe per oltre 10.000 euro e sono tutt'ora in corso ulteriori verifiche per eventuali ulteriori sanzioni anche di carattere penale.