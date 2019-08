Due giornate alla scoperta dei tesori e della storia di Fonni

La sesta edizione di ArcheoFonni si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre

Di: Antonio Caria

Anche quest’anno l’attivissima Pro loco di Fonni ha deciso di riproporre “ArcheoFonni”, un viaggio all’insegna dell’archeologia, della cultura e delle tradizioni giunto alla sesta edizione.

Si partirà sabato 7 settembre alle 18.00, presso il centro Ceas, con la presentazione del libro “Sambenaos Onnennos” a cura di Raffaele Cau. Domenica 8 dalle 8.00 si terrà una passeggiata archeologica con visita guidata a cura di Andelas Escursioni.

Il ritrovo è prevista nella piazzetta di viale del Lavoro (angolo via Funtaneddas). Prevista le visite in località Norcio, ai Nuraghi Tanca Manna e Dronnoro, alle Domus de Janas di Serra Oddorai e Gariunele, oltre che in zona Govossai.

Alle 13.30 è previsto il pranzo nell’area picnic del lago Govossai. Sarà possibile usufruire di un bus navetta per rientrare in paese. Le iscrizioni andranno comunicate entro il 3 settembre. La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e 5 per i bambini.

Maggiori informazioni al numero di telefono 3486752649 o all’indirizzo di posta elettronica proloco.fonni@tiscali.it.