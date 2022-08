Cagliari. Alla guida senza patente investe due anziane e fugge: identificato responsabile

Il pirata della strada è stato rintracciato: si tratta di un 54nne di Quartu

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo aver causato un incidente si è dato alla fuga senza prestare soccorso alle persone rimaste ferite. E' successo ieri sera a Cagliari, in via Cocco Ortu, quando il pirata della strada ha investito due donne di 75 e 90 anni. L'uomo è stato rintracciato ed identificato in un 54enne di Quartu Sant’Elena.

Dopo l'accaduto, gli agenti di polizia locale si sono messi sulle tracce del responsabile e, forti della testimonianza di una persona presente al momento e dopo aver acquisito e visionato le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori sono risaliti al veicolo.

L'uomo risultava sprovvisto di patente, poiché gli era stata precedentemente sospesa. Al 54enne sono state contestate la fuga dopo l'incidente e l'omissione di soccorso alle persone ferite, ed è stato sanzionato per guida senza patente, che infine gli è stata revocata.