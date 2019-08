Tragedia in mare a Sa Mesa Longa, muore un 50enne

A nulla sono valsi purtroppo i tentativi di rianimarlo

Di: Alessandro Congia

Un altro brutto episodio avvenuto stasera, nello specchio d'acqua del litorale di San Vero Milis. Un uomo di circa 50 anni è deceduto: si era gettato in acqua per un bagno, ma ha avuto difficoltà a tornare a riva. Alla scena hanno assistito decine di bagnanti, immediato l'intervento dei bagnini: sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 che purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi, non sono riusciti a rianimarlo. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di legge: quasi certamente la causa della tragedia un malore fatale.