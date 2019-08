Trovate due donne disperse in località Barrancu Mannu

L’intervento è stato curato dalla pattuglia del Corpo Forestale

Di: Antonio Caria

Oggi una pattuglia del Corpo Forestale della stazione di Santadi è intervenuta per il recupero di due donne disperse che si erano recate nei pressi della località denominata Barrancu Mannu per visitare una tomba dei giganti e non riuscivano più a far rientro presso la propria autovettura in sosta.

Le due sono state localizzate e soccorse dalla pattuglia del CFVA attorno alle 14.30.