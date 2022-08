Cagliari. Semina polizia dopo folle fuga da posto di blocco: il 54enne si è costituito

Dopo una lunga fuga in auto era riuscito a seminare i poliziotti scappando a piedi. Oggi, dopo quattro giorni, si è presentato presso il comando accompagnato dal suo legale

Di: Redazione Sardegna Live

Si è costituito questa mattina alle 13, a quattro giorni di distanza dai fatti per cui era ricercato, M.M., il 54enne di Pula artefice della rocambolesca fuga dal posto di controllo dei motociclisti del nucleo di pronto intervento della polizia locale di Cagliari. Nel pomeriggio del 28 luglio, infatti, all'uomo era stato imposto l'alt da parte degli agenti. Allo stesso, di recente era stata ritirata la patente per gravi infrazioni del codice della strada, perciò risultava sprovvisto del documento.

Non appena gli è stata contestata la nuova infrazione, è risalito in auto e si è dato a una folle fuga verso la statale 195, durante la quale ha più volte tentato di speronare, per far cadere gli agenti a bordo, le moto all'inseguimento. Giunto nel territorio di Pula, il fuggitivo si è addentrate nelle strade di campagna sino a giungere al cancello di un'abitazione privata, sfondato con l'auto dal 54enne. Sceso dal mezzo ha poi proseguito la fuga a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Dopo giorni di ricerche è stato lui stesso a presentarsi, stamane, presso il comando, accompagnato dal suo legale di fiducia. Sentendosi braccato dalle ricerche ha così ammesso la sua responsabilità. D'altronde gli investigatori non avevano alcun dubbio sull'identità del fuggitivo, dal momento che avevano a disposizione i suoi documenti. La sua posizione è adesso al vaglio della Procura, che valuterà l'esito delle indagini per gli eventuali ulteriori provvedimenti.