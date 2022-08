Danze, suoni, colori del mondo e della tradizione sarda: a Uta la 20^edizione di “Ballus”

Romano Massa: “Dopo il fermo per la pandemia, siamo pronti per ripartire con grande entusiasmo. Saranno giornate indimenticabili dedicate al tema della pace”

Di: Redazione Sardegna Live

Arte, cultura e amicizia al centro di un viaggio intorno al mondo reso possibile attraverso le esibizioni di numerosi artisti che animeranno l’edizione di “Ballus” 2022. Le voci dei popoli, le danze, i colori e le culture del mondo rifioriranno sul palcoscenico di uno degli eventi più attesi in Sardegna.

L’appuntamento è dal 2 al 6 agosto quando le luci attorno allo splendido scenario di Santa Maria, a Uta, si riaccenderanno per dare vita al 20esimo Incontro Internazionale del Folklore, manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Uta presieduta dal direttore artistico Romano Massa.

“Un evento che investe su un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale locale che si allarga al confronto”, ci spiega il presidente alla vigilia dell’edizione numero venti. Un’edizione tanto attesa, perché con la pandemia tutto si è fermato e decidere di ripartire non era così scontato. Un Festival come questo, che in 20 anni ha ospitato oltre 7.000 partecipanti, richiede un’organizzazione impeccabile e minuziosa, frutto di un lavoro intenso, di gruppo, a cui l’associazione turista di Uta ci ha sempre abituato, dedicando ogni suo sforzo per regalare momenti di spensieratezza e unione.

“Sarà un’edizione in tono minore, rispetto al numero di artisti che si esibiranno - specifica il presidente Romano Massa –, ma non in termini di qualità. Quest’anno, infatti, ci saranno gruppi di elevato spessore artistico che si esibiranno da noi per la prima volta. Il tema della pace sarà al centro della manifestazione. Con noi ci saranno diversi cittadini ucraini e nella serata di sabato 6 agosto accoglieremo sul palco una cantante solista dell’Ucraina”.

Per questa speciale edizione, durante le 3 serate, verranno trasmessi sul maxi schermo alcuni videomessaggi di auguri per i 20 anni registrati dai gruppi che hanno partecipato a “Ballus” dal 2001 al 2019.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

MARTEDÌ 2 agosto - GIORNATA DELL'ACCOGLIENZA

Ore 10:00 saluti e scambio doni tra gruppi, Sindaco e autorità locali civili e religiose presso aula Consigliare del Comune di Uta;

Ore 11:00 brevissima esibizione dei gruppi in Piazza s'Olivariu;

MERCOLEDÌ 3 agosto

Ore 20:00 S. Messa per la pace tra i popoli - presso il Santuario di Santa Maria.

GIOVEDÌ 4 agosto (Piazza Santa Maria)

Ore 21:30 serata inaugurale con il balletto a cura (A.S.D. Butterfly ginnastica ritmica di Uta). Gruppi e artisti partecipanti: UTA G. Folklorico Pro Loco Uta; GRUPPO ANIMAS (Sabrina Sanna Voce, Alessandro Melis Chitarra, Marco Bande Organetto, Matteo Piras polistrumentista), GIANNI ATZORI (Erbekono); ROMANIA; COLOMBIA; GUADALUPA.

Presenta: OTTAVIO NIEDDU

VENERDÌ 5 agosto Piazza Santa Maria

Ore 21:30 PICHIÀDAS “Suoni e voci del ballo popolare in Sardegna”. Manuel Massa - Canna Isperrada/canna furistera (Uta); Massimo Carnevale - Mandolino/Benas (Quartucciu); Marco Bande - Fisarmonica/Organetto (Sarule); Alessandro Melis - Chitarra (Quartu Sant’Elena); Sabrina Sanna - Boghe (Quartu Sant’Elena); Fabrizio Rosas – Launeddas; Matteo Muccaria - Organetto (Lotzorai); Giansilvio Pinna – Fisarmonica (Zeddiani); Sergio Putzu - Organetto (Sorgono); Gianni Atzori - Erbekofono (Isili); Stefano Pinna – Launeddas (Cabras); Carlo Arras - Organetto (Esporlatu); Tenore San Gavino (Oniferi). Coppie di ballo in costume: UTA, QUARTUCCIU, SETTIMO SAN PIETRO, LOTZORAI, ZEDDIANI, CABRAS, ESPORLATU, SORGONO. Durante la serata verrà consegnato il Premio "TZIU ADAMU BILLAI".

Presenta: ROBERTO TANGIANU

SABATO 6 agosto

Ore 21:30 (Piazza Santa Maria). “GALA INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE” con cerimonia di apertura e inni nazionali

Gruppi partecipanti: UTA G. Folklorico "Pro Loco"; QUARTU SANT’ELENA G. Folk "Su Idanu"; GALLURA - G.Folk “Festa Gaddhurèsa”; FANTAFOLK (Andrea Pisu Launeddas, Vanni Masala Organetto), ROMANIA, COLOMBIA, GUADALUPA, UCRAINA (Cantante solista). Ore 00:00 GRAN FINALE di chiusura BALLUS.

Presenta: GIULIANO MARONGIU

DIRETTA STREAMING SU SARDEGNA LIVE