Investe anziano e poi si dà alla fuga: rintracciato pirata della strada

Nei guai un 45enne con la patente scaduta

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 luglio, una pattuglia della Sezione Infortunistica della Polizia Locale di Cagliari, mentre si recava a rilevare un sinistro stradale, transitando in via Is Cornalias, ha notato un uomo anziano dolorante riverso sul manto stradale ed un ciclomotore danneggiato adagiato su un fianco.

Alcuni testimoni presenti sul posto dichiaravano di aver udito un forte rumore e di aver intravisto un veicolo di colore scuro dileguarsi subito dopo. Dopo aver prestato soccorso al ferito, allertato il 118 e aver rilevato il sinistro stradale, grazie anche alle testimonianze dei presenti e di alcune segnalazioni telefoniche pervenute alla Centrale Operativa del 113 che collaborava alle ricerche, gli agenti intervenuti sarebbero risaliti all'autovettura in fuga ed al suo conducente, un 45enne residente nel quartiere che circolava con la patente scaduta.

Sull’auto dell’uomo, che negava le proprie responsabilità, sarebbero stati rinvenuti, incastrati nella parte anteriore del veicolo danneggiato, alcuni frammenti del ciclomotore investito.

La patente dell'uomo è stata immediatamente ritirata e per lui verrà inoltrata una denuncia all'Autorità Giudiziaria per essere fuggito dopo avere causato un incidente stradale con feriti e avere omesso di prestare soccorso al motociclista ferito. L’anziano ferito, 77 anni, è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo. La vicenda è avvenuta a soli 5 giorni da un analogo fatto, avvenuto domenica 24 luglio: anche in quella occasione il pirata della strada era stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale di Cagliari.