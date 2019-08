“Armato” di fiamma ossidrica tenta di forzare una serranda, arrestato dai Carabinieri

Sono intervenuti i militari del Norm, coordinati dal Maggiore Valerio Cadeddu

Di: Alessandro Congia

Nelle prime ore della giornata odierna, a Selargius, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del dipendente Norm hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato in concorso Antonello Dalpadulo, 44enne, del posto con precedenti di polizia.

I militari hanno sorpreso l’uomo mentre, con una fiamma ossidrica, tentava di aprire la serranda di una attività commerciale in via Della Pace, unitamente ad un altra persona che si è data alla fuga.

L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato in Tribunale di Cagliari per l'udienza di convalida, fissata per la mattinata odierna dall'Autorità Giudiziaria.