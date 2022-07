Il Coro di Loiri sbarca a Porto Taverna per fare una sorpresa ai bagnanti, il VIDEO

L’apprezzatissimo rituale si svolge ogni estate in una domenica scelta a caso dallo storico coro che il prossimo anno compirà 40 anni

Di: Alessandra Leo

Il Coro di Loiri, come ogni anno, ha scelto una domenica estiva a caso ed è sbarcato a sorpresa a Porto Taverna per allietare con i suoi canti i bagnanti in spiaggia.

I coristi, arrivati questa mattina in spiaggia scalzi e indossando il costume tipico con i pantaloni tirati su, hanno iniziato a cantare tra le persone che li ascoltavano estasiati, tra un'incantevole cornice azzurra di cielo e mare.

Erano presenti anche molti turisti che hanno potuto assaporare un delizioso momento della Sardegna “sonora” e potranno portare così un piacevole ricordo a casa dopo le ferie.

Il prossimo anno il coro compirà 40 anni e i suoi fondatori Bernardo Deriu e Carlo Deriu e il solista Giovanni Quaglioni hanno raccontato ai microfoni di Sardegna Live che questo favoloso gruppo di professionisti ha girato la Sardegna in lungo e in largo, andando anche oltremare e oltre lo Stivale, esibendosi in Spagna, Croazia, Ungheria e non solo.

Tante soddisfazioni quindi per il Coro di Loiri che dopo tutti questi anni non smette di regalare emozioni alla comunità: la sorpresa estiva come quella di oggi è veramente apprezzatissima e speriamo continui a riservarcela per tanti anni ancora.