Monserrato. Controlli igienico-sanitari: sanzionato il gestore di un bar pizzeria

Sottoposti a controllo anche 22 auto e 55 persone

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera a Monserrato, i carabinieri della Stazione di Selargius, unitamente a personale del Radiomobile della Compagnia di Quartu, del Nucleo Cinofili di Cagliari e del NAS del capoluogo, nel contesto di un servizio coordinato predisposto in ambito Compagnia finalizzato al contrasto delle violazioni igienico-sanitarie nei locali notturni, hanno sanzionato amministrativamente un 48enne cagliaritano, gestore di un bar pizzeria.

Come riferito dai carabinieri, gli è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di tremila euro per inosservanza del piano di autocontrollo HACCP dedicato alla gestione degli alimenti, per mancata applicazione delle previsioni delle schede operative di conduzione dei punti critici, in particolare delle procedure di sanificazione, nonché inadeguatezze nei requisiti di locali e attrezzature.

Nell’ambito del medesimo servizio sono stati controllati su strada, in alcuni posti di controllo dell’Arma, 22 veicoli e 55 persone nonché 10 soggetti sottoposti a vari regimi alternativi alla detenzione carceraria.