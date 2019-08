Specie invasive, prorogato al 31 agosto il termine per la denuncia di possesso

Tra queste le Trachemys

Di: Antonio Caria

I proprietari di testuggine palustre americana Trachemys scripta e di altre specie inserite nell’elenco avranno tempo fino al 31 agosto 2019 per darne comunicazione al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Lo rimarca, in una nota, il Corpo Forestale. Tra queste ci sono le Trachemys (tutte le specie e le sottospecie), molto diffuse in Sardegna e conosciute come tartarughe della Florida, tartarughe americane, tartarughe dalle orecchie rosse o d’acqua dolce, sono proprio una delle specie animali indicate in questo provvedimento.

Il modulo di denuncia di possesso di specie aliene, opportunamente compilato con allegata una copia del documento di identità, deve essere inviato al Ministero dell’Ambiente tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo pnm-II@pec.minambiente.it, raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Ministero dell’Ambiente, Direzione Protezione Natura, Divisione II, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 – Roma oppure via Fax al numero 0657223468.