Anas: riapre ad agosto galleria sulla 131 Dcn a San Teodoro

La riapertura sarà in vigore durante tutto il mese di agosto per limitare i disagi alla circolazione

Di: Redazione Sardegna Live

L'Anas ha riaperto al traffico la galleria "Li Cuponeddi" sulla Statale 131 "Diramazione Centrale Nuorese", a San Teodoro, in provincia di Sassari. La riapertura sarà in vigore durante tutto il mese di agosto per limitare i disagi alla circolazione, considerato l'intensificarsi del traffico per l'incremento dei flussi turistici.

Gli interventi nel tunnel sono stati sostanzialmente completati in entrambe le canne e nel mese di settembre saranno avviate le ultime lavorazioni sugli impianti tecnologici.

I lavori fanno parte di un più ampio piano di Anas del valore complessivo di 80 milioni di euro che, oltre a 'Li Cuponeddi', riguarda anche le gallerie 'San Francesco', 'S'Iscala' e 'Berruiles' e prevedono l'adeguamento degli impianti tecnologici e il miglioramento delle opere strutturali.