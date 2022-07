Schianto mortale a Siniscola: una vittima sulla strada per Lodè

Anziano finisce fuori strada e perde la vita sulla Provinciale 3

Di: Redazione Sardegna live

Un drammatico incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla Strada provinciale 3 che conduce da Siniscola e Lodè.

In seguito allo schianto ha perso la vita un anziano, di cui non sono ancora state rese note le generalità. Secondo quanto ricostruito, l'uomo alla guida della sua auto ha sbandato uscendo fuori strada e schiantandosi.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, allertati da altri automobilisti di passaggio, ma al loro arrivo sul luogo dell'incidente non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano automobilista, che era morto sul colpo. I carabinieri della Compagnia di Siniscola sono sul posto per i rilievi.