Scontro frontale a Olbia, automobilista ferito

Incidente nella notte in viale Redipuglia

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 2 di questa notte due auto si sono scontrate frontalmente in viale Redipuglia, a Olbia.

Uno degli occupanti dei veicoli è rimasto ferito, in modo non grave, ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II. Sul posto, oltre al 118, hanno operato anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi per scongiurare che si innescassero incendi.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire che le attività di soccorso e di bonifica dell'area si svolgessero in sicurezza.