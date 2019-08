Dalle bambine di Banari un appello per il rispetto dell’ambiente

Di: Antonio Caria

Fotografie di rifiuti nelle strade stanno imperversando in questi oggi nelle pagine dei social e non solo. Una lotta contro l’inciviltà che non conosce sosta, da parte di Sindaci e Associazioni ambientaliste, che, però, sembrano cadere nel vuoto.

Ma anche i piccoli sono sensibili a questa grave piaga dell’abbandono dei rifiuti. È il caso di alcune bambine di Banari, che nei giorni scorsi si sono dedicate alla raccolta di cartacce e plastica abbandonate, hanno deciso di usare il disegno per lanciare un appello per sensibilizzare le persone al rispetto dell’ambiente.