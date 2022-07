Maracalagonis. Tre anni dalla scomparsa del sindaco Fadda, padre dell'attuale prima cittadina

Venne stroncato da un infarto improvviso. Il ricordo della sindaca sui social: "Chiudo gli occhi e lo sento, li apro e guardo tutto quello che ha lasciato"

Redazione Sardegna Live

Tre anni fa Maracalagonis piangeva la scomparsa del suo primo cittadino, Mario Fadda. L'allora sindaco, 62 anni, venne stroncato da un infarto durante la notte, il giorno dopo che un vasto incendio aveva percorso il territorio comunale.

Le ore prima del malore furono di grande apprensione, con Fadda impegnato in prima linea nella lotta contro il rogo che aveva devastato Maracalagonis, costringendo a richiedere persino l'evacuazione di alcune persone.

Oggi, tre anni più tardi, a guidare il paese c'è Francesca Fadda, figlia del defunto sindaco. E proprio in occasione dell'anniversario della scomparsa del padre lo ha voluto ricordare sui social con queste parole: "Puoi piangere perché lui non c'è più, o puoi invece sorridere perché ha vissuto".

"Chiudo gli occhi e lo sento, li apro e guardo tutto quello che ha lasciato", ha concluso la prima cittadina, condividendo alcune foto del padre sorridente, in fascia tricolore.

Qualche mese fa, intervistata da Sardegna Live in occasione della festa della donna, Francesca Fadda ci aveva raccontato del fardello e della responsabilità che comportava succedere proprio il padre alla guida del paese: "La mia storia è molto lunga perché ha inizio con la carriera politica di mio padre che è stato sindaco per venticinque anni".

"Sul mio percorso questa eredità storica ha inciso, perché molti tendevano a paragonare il percorso politico di mio padre con la mia campagna elettorale reputando me e mio padre due figure molto differenti. Ho dovuto lottare e dimostrare che anche io sarei potuta essere all’altezza del ruolo. Ho dovuto far capire con la mia voce che non ero solo la “La figlia di..”, ma un essere indipendente. Ho dovuto farmi accettare da quelli che erano i politici e i canoni politici di Maracalagonis".