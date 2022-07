Truffava clienti fingendosi esperto pratiche Superbonus: arrestato 45enne di Cagliari

Aveva intascato circa 4mila euro da sei vittime

Di: Redazione Sardegna Live

La Squadra Mobile di Cagliari ha denunciato un 45enne di Cagliari che si spacciava per un esperto di pratiche per ottenere il Superbonus del 110%. L’uomo proponeva ai clienti di occuparsi di raccogliere la documentazione necessaria per ottenere il contributo e iniziava a spiegare con dovizia di particolari tutta la procedura da seguire.

Poi si faceva dare un acconto, con la scusa di coprire le prime spese tecniche, ma non si faceva più vivo. Il 45enne dovrà rispondere del reato di truffa.

Da quanto accertato dagli uomini della sezione reati contro il patrimonio della mobile, sono almeno sei le vittime truffate, tutte di Cagliari e dell’hinterland, dalle quali è riuscito a incassare complessivamente circa 4.000 euro in contanti.