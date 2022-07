Muravera. Ruba accetta da giardino e fa effrazione in casa vicina rubando soldi: arrestato

Una telecamera nascosta fra gli alberi ha incastrato il ladro recidivo, un 51enne di Quartu

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Castiadas hanno deferito in stato di libertà per furto in abitazione un 51enne di Quartu Sant’Elena, disoccupato con numerose precedenti denunce a carico.

Il 28 giugno scorso, l’uomo, prendendo un'accetta dal giardino, si era dapprima introdotto all’interno di un’abitazione estiva sita in via delle Rose a Muravera, in località Costa Rei, e subito dopo, previa effrazione di una finestra, era penetrato all’interno di una casa confinante con la prima, impossessandosi della somma di 680 euro, custodita all’interno di un cassetto.

Gli elementi probatori sono stati acquisiti a seguito delle dichiarazioni raccolte dai vicini, che avevano visto e descritto sommariamente l’intruso, e dalla visione delle immagini registrate da una telecamera nascosta, posizionata su un albero dal proprietario dell’accetta utilizzata per l’effrazione.

Soli dieci secondi di immagini chiarissime sono stati sufficienti ai carabinieri per identificare il topo d’appartamento già arrestato dagli stessi in analoghe situazioni circa due anni fa.