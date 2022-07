Sassari. Sindaco, assessori e consiglieri dicono "no" all'aumento delle indennità

"E' il momento di concentrare tutti gli sforzi e i nostri pensieri su chi attraversa un periodo di grande difficoltà"

Di: Redazione Sardegna Live

Al Comune di Sassari nessun aumento delle indennità per sindaco, componenti della Giunta, del presidente del Consiglio e per i gettoni dei consiglieri. La decisione è stata presa dagli interessati durante un incontro voluto dal sindaco Nanni Campus con i consiglieri di maggioranza, tutti i componenti della Giunta e il presidente del Consiglio Maurilio Murru. Durante la riunione è stato deciso di non dare corso all’aumento della indennità del sindaco, da cui discendono poi, in percentuale, tutte le altre, come stabilito dalla recente legge regionale 3 del 2022 (Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna).

«Analizzate la gravissima crisi economica e il drammatico aumento della povertà, le conseguenze della pandemia, l’aumento dei prezzi, l’eccezionale rincaro dell’energia e dei carburanti, che opprimono troppe famiglie e troppe attività commerciali ed imprenditoriali della Città, non è stato giudicato opportuno aumentare gli emolumenti della politica» spiega il sindaco Nanni Campus, anche a nome della Giunta e dei consiglieri e consigliere di maggioranza.

«Doverosa e opportuna la decisione presa: è il momento di concentrare tutti gli sforzi e i nostri pensieri su chi attraversa un periodo di grande difficoltà» aggiunge il presidente Maurilio Murru.

Le somme non utilizzate saranno pertanto rese nella disponibilità della Regione. L’Amministrazione comunale ricorda che tutte le informazioni sulle indennità, i patrimoni etc di ogni politico dell’Ente sono pubblicate nella sezione “Trasparenza” del sito www.comune.sassari.it costantemente aggiornata in base alle ultime normative.