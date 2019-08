Brotzu e Oncologico, la vergognosa discarica abusiva prolifera di giorno in giorno. VIDEO

Di: Alessandro Congia

La Radiomobile dei Carabinieri, come pure la Municipale, la Volante e la Forestale pattugliano spesso e volentieri quella zona, soprattutto per cercare di capire ed individuare chi, a qualsiasi ora imprecisata, arriva con le auto o furgoni a buttare qualsiasi cosa.

Ci sono materassi, vecchie poltrone, plastica, pneumatici usati, scarti di lavorazione di carrozzerie e officine meccaniche ma ancora tanto altro ancora: bustoni e cumuli di immondezza di ogni genere, poi ancora cataste di vetro, vestiario per adulti e bimbi, pianelle e c’è anche chi si disfa di erbacce e sterpaglie del proprio giardino senza ritegno.

In quel budello di strada chiusa, via Jenner appunto, luogo ideale per i delinquenti di turno abituati a deturpare ogni angolo della città e della periferia urbana: e dire che il contenzioso tra i privati e il Comune, in quella zona, dura ormai da decenni. Un vero peccato, perché ai piedi del Colle di San Michele, con sopra il meraviglioso polmone verde, tutta quell’area potrebbe diventare un paradiso. Per ora, è tutto così.

