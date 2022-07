Alà dei Sardi. Muore a 18 anni mentre taglia il sughero. Due comunità sconvolte per la scomparsa di Filippo Bua

In occasione dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino

Di: Redazione Sardegna Live

Filippo Bua aveva solamente 18 anni. La sua morte ha sconvolto due comunità, quella di Alà dei Sardi, il paese del giovane, e quella di Santu Lussurgiu, comune in cui lavorava.

“Il sindaco Francesco Ledda e tutta l'amministrazione comunale esprimono le più sentite condoglianze a tutti i familiari e al consigliere Maria Teresa Contu per la scomparsa del giovane Filippo Bua, deceduto in seguito a un tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina nelle campagne di Santu Lussurgiu, nella frazione San Leonardo. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità alaese. In occasione dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino”, ha detto il primo cittadino.

“Di fronte a certe tragedie, specie quando riguardano una persona giovanissima, non ci sono parole, se non quelle di conforto e profondo cordoglio - ha affermato il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi -. Esprimo la mia personale vicinanza e quella di tutta la comunità di Santu Lussurgiu ai familiari del giovane coinvolto nel terribile incidente e a tutta la comunità di Alá dei Sardi”.

L’INCIDENTE Filippo stava tagliando il sughero con un'accetta, quando si è ferito alla gola. Da quanto è stato finora ricostruito, il giovane stava lavorando insieme ad altri dipendenti di una ditta di Alà dei Sardi. Mentre tagliava il sughero con un'accetta, a causa di un movimento errato, la lama è rimbalzata sul sughero e lo ha colpito alla gola. Il 18enne ha iniziato a perdere tantissimo sangue. È stato soccorso subito dai colleghi, intanto sul posto arrivava l'ambulanza del 118, ma purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della Compagnia di Oristano e di Ghilarza, coordinati dal procuratore di Oristano, Armando Mammone con il magistrato e alcuni parenti della vittima.